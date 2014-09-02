Во Владивостоке водитель такси подставился под удар легковушки

ДТП произошло на перекрестке улиц Вилкова и Калинина. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Newsbox24.tv, "Мазда Демио" двигалась со стороны Вилкова в сторону Спортивной. Водитель "Тойты Аллиона" ехал с Калинина, хотел проехать прямо. Там в ночное время, когда светофор не работает, кто с Вилкова едет, должен уступать дорогу, но этого не произошло.

К счастью никто из водителей машин не пострадал. Но, вот автомобилям досталось основательно. Для виновника аварии ситуация вообще не хорошая. Машина рабочая и восстанавливать ее придется за свой счет.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]