Полицейские в Уссурийске задержали бульдозеристов, похитивших имущество локомотивного депо
Сотрудниками транспортной полиции Уссурийска выявлен микрогрузовик у одного из местных пунктов приема металла. В кузове данного автомобиля находились детали верхнего строения железнодорожного пути, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на newsbox24.tv. 36-летний водитель и его 29-летний приятель ранее уже попадали в сферу внимания органов правопорядка. Подозреваемые сообщили стражам правопорядка, что данный металл они похитили с территории Уссурийского эксплуатационного локомотивного депо, где работали в качестве бульдозеристов. В момент задержания они рассказали сотрудникам полиции о хищении в прошедшие дни еще порядка тонны металла.
Часть металла изъята в качестве вещественного доказательства.
По данным фактам следователями линейного отдела МВД России на станции Уссурийск возбуждены уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Максимальная санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.
В отношении подозреваемых избрана мера пресечения – подписка о невыезде.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
30.09.2016 В Уссурийске двое работников Дельневосточной железной дороги подозреваются в хищении 200 литров дизтоплива
-
13.05.2016 Сотрудники полиции Надеждинского района задержали подозреваемых в краже металла
-
04.01.2016 В Уссурийске транспортные полицейские выявили подозреваемого в хищении 450 килограммов металла
-
15.05.2015 Полицейские задержали жителей Приморья, подозреваемых в серии краж автотранспорта
-
11.02.2015 В Артеме задержан подозреваемый в серии краж автотранспорта
-
24.04.2014 Приморец украл цветного металла на 100 тысяч рублей
Добавить комментарий