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Полицейские в Уссурийске задержали бульдозеристов, похитивших имущество локомотивного депо

Полицейские в Уссурийске задержали бульдозеристов, похитивших имущество локомотивного депо

Фото: Newsbox24.tv

Сотрудниками транспортной полиции Уссурийска выявлен микрогрузовик у одного из местных пунктов приема металла. В кузове данного автомобиля находились детали верхнего строения  железнодорожного пути, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на newsbox24.tv. 36-летний водитель и его 29-летний приятель ранее уже попадали в сферу внимания органов правопорядка. Подозреваемые сообщили  стражам правопорядка, что  данный металл они похитили с территории  Уссурийского эксплуатационного локомотивного депо, где работали в качестве бульдозеристов. В момент задержания они рассказали  сотрудникам полиции о  хищении в прошедшие  дни еще порядка тонны металла.

Часть металла изъята в качестве вещественного доказательства.

По данным фактам следователями линейного отдела МВД России на станции Уссурийск возбуждены уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Максимальная санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

В отношении подозреваемых избрана мера пресечения – подписка о невыезде.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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