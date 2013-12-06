Первая леди Приморья "выставилась" в Москве(фото)

Художник Ирина Миклушевская, уже шесть лет живущая во Владивостоке, представила свои акварельные работы с видами приморской природы на суд московской публики. Персональная выставка супруги губернатора Приморья открылась 20 декабря в Московском музее современного искусства (ММОМА),сообщают "Вести Приморье" со ссылкой на сайт "Город В".

«Путь к морю» - серия пейзажей, сделанных в технике классической многослойной акварели.

На акварелях запечатлены, в частности, уникальные ландшафты, флора и фауна Приморья. Автора интересует сиюминутная красота изменчивых состояний стихий, красота момента. Станковые акварели создавались по этюдам, сделанным на пленэре. Как сказано в искусствоведческой статье к выставке, Ирина Миклушевская сохранила в работах ту интимность и очарование мгновения, которые возникают лишь при чувственном познании мира и уединенном общении художника с природой. При этом автор не стремится к идеализации: в ее пейзажах есть место опасным скалам, бурным волнам, неприглядным рыбацким лодкам и штормовому небу. В работах присутствует напряжение, которое делает изображение осязаемым, «оживляет» его.Техника многослойной акварели, когда краску наносят один слой за другим, позволяет контролировать насыщенность и прозрачность цвета, создавать ощущение объема и глубины изображения, передавать полутона и тени. Миклушевская использует французскую бумагу на бескислотной основе и в своей основательности и методичности стремится возродить интерес к этой на сегодня почти забытой филигранной технике.

Ирина Миклушевская с отличием закончила Московский академический художественный институт имени В.И. Сурикова, и одновременно с учебой посещала классы в школе акварели Сергея Андрияки.

Акварель - не только предмет ее художественного, но и научного интереса -после окончания института она защитила диссертацию на тему «Романтические традиции русской акварельной живописи в первой половине XIX века».

Выставка продлится до 8 января 2017 года.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]