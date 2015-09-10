В Приморье продолжается сбор денег на лечение двухлетней Миланы Афанасьевой
Милане Афанасьевой из Владивостока поставлен диагноз - гепатобластома (рак печени) 4-ой стадии со множественными метастазами в легких и печени. Малышка уже перенесла во Владивостоке пять курсов химиотерапии - безрезультатно. Требуется операция по удалению опухоли в Корее. Сумма к сбору: 22 230 200 руб.
Если Вы хотите помочь Милане, отправьте SMS со словом "капля" на номер 4647.
Также можно перечислить деньги на карту: 4276 5000 1903 4675 (Омельченко А.С. - мама Миланы).
Вся подробная информация имеется в «Инстаграм» @lesy_omelchenko (мама Милы) и у @sviridova_katerina (тетя).
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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