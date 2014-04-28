Мещеряков обжаловал в Верховном суде приговор по делу о махинациях с недвижимостью во Владивостоке

Игорь Мещеряков, главный фигурант уголовного дела о незаконном отчуждении госнедвижимости во Владивостоке, обжаловал обвинительный приговор в Верховном суде, сообщает «Интерфакс». Ранее Приморский краевой суд приговорил его к 12 годам лишения свободы.

«Подана предварительная жалоба в судебную коллегию Верховного суда, чтобы не пропускать сроки обжалования. Мы пока не получили приговор, объем которого более тысячи страниц», – сообщила адвокат Мещерякова Нина Моисеева.

После получения приговора защита Игоря Мещерякова изучит его.

«Будем детально изучать, особенно в плане, касающемся статьи 210 УК РФ (организация преступного сообщества). По нашему мнению, она не нашла подтверждения в процессе», – сказала Моисеева.

Защита намерена добиваться полного оправдания Мещерякова. Адвокат напомнила, что никто из обвиняемых по этому делу не признал вину.

Напомним, 20 декабря Приморский краевой суд вынес обвинительный приговор всем 13 подсудимым по этому делу. В зависимости от роли каждого их действия в суде квалифицированы по ч. 2, 3 ст. 210 УК РФ (участие в преступном сообществе), ч. 4 ст. 159 (мошенничество), ч. 3 ст. 174.1 (легализация денежных средств и иного имущества, приобретенных в результате совершения преступлений) и ч. 1 ст. 286 УК РФ.

Главный фигурант дела – бывший руководитель территориального управления министерства имущественных отношений РФ по Приморскому краю Игорь Мещеряков – получил 12 лет колонии. Экс-председатель комитета по управлению государственным имуществом Приморского края Владимир Книжник приговорен к 11 годам лишения свободы. К реальным срокам заключения приговорены еще три подельника. Они получили от шести до семи с половиной лет лишения свободы. Остальные будут отбывать наказание условно – от четырех до шести лет. Кроме того, все фигуранты дела оштрафованы на крупные суммы – от 150 до 900 тыс. рублей.

Суд также согласился с позицией гособвинения и постановил вернуть похищенное имущество (порядка 30 зданий) его законным владельцам – в собственность края и РФ.

Еще один фигурант – бывший депутат Законодательного собрания Приморья Юрий Степанченко – скрылся от следственных органов и находится в федеральном розыске. Дело в его отношении выделено в отдельное производство. По некоторым данным, Степанченко в настоящее время проживает в США.

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Источник: ИНТЕРФАКС [ www.interfax.ru ]