УМВД: с начала года сотрудники ГИБДД привлекли к ответственности более 12,5 тысяч нетрезвых водителей в Приморье

С начала года сотрудники Госавтоинспекции привлекли к ответственности 6764 водителей, севших за руль в состоянии алкогольного опьянения, и 5880 автомобилистов, отказавшихся от прохождения медосвидетельствования. 864 правонарушителей управляли транспортным средством в состоянии опьянения повторно. Они привлечены к уголовной ответственности.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Приморскому краю, за прошедшую неделю сотрудники ГИБДД Приморья выявили и привлекли к административной ответственности 197 водителей, севших за руль в состоянии опьянения. В отношении 9 правонарушителей составлены материалы, предполагающие уголовную ответственность за повторную пьяную езду. В Артёме и Дальнегорске нетрезвые водители спровоцировали автоаварии, в результате которых получили травмы 3 человека.

Так, 22 декабря в Артеме 38-летний водитель автомашины "Тойота Калдина" совершил наезд на 50-летнюю женщину, которая шла навстречу транспортному средству по краю проезжей части. В результате женщина госпитализирована в реанимационное отделение с открытой черепно-мозговой травмой. Водитель имел признаки опьянения, но отказался от прохождения медицинского освидетельствования. Проводится проверка.

24 декабря два ДТП с участием водителей, имеющих признаки опьянения, произошли в Дальнегорске. Так, около полуночи в районе 362 км автодороги Осиновка - Рудная Пристань 33-летняя водитель автомашины "Тойота Виста" превысила допустимую скорость движения, в результате чего не справилась с управлением и совершила съезд с дороги с последующим наездом на дерево. Женщина госпитализирована с переломом ключицы. От прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения правонарушительница отказалась.

В это же время на 365 км автодороги Осиновка - Рудная Пристань 27-летний водитель автомашины "Тойота Королла Филдер", находясь в состоянии алкогольного опьянения, нарушил скоростной режим, в результате чего не справился с управлением и совершил съезд с дороги с последующим наездом на забор жилого дома. В ДТП пострадал пассажир - мужчина получил ушиб плеча. Установлено, что водитель не имеет удостоверения на право управления автотранспортом. Составлен административный материал за управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортным средством.

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают: управление транспортным средством в состоянии опьянения, невыполнение водителем транспортного средства законного требования сотрудника полиции о прохождении медицинского освидетельствования на состоянии опьянения предусматривает административный штраф в размере 30 тыс. рублей, а также лишение права управления на срок до 2 лет.

За повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения или повторный отказ от медицинского освидетельствования предусмотрена уголовная ответственность в виде штрафа в размере до 300 тысяч рублей, либо лишения свободы на срок до 2 лет.

Полиция предлагает жителям Приморья не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем и своевременно сообщать в органы внутренних дел о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии. Сотрудники Госавтоинспекции предпримут все необходимые меры реагирования на сообщения о таких водителях, создающих угрозу жизни, здоровью и безопасности участников дорожного движения.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]