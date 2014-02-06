Виновник ДТП, в результате которого погибли три человека, осужден в Приморье

В Уссурийске вынесен приговор жителю Хабаровского края, совершившему смертельное ДТП. 40-летний житель Хабаровского края признан виновным в автоаварии, повлекшей гибель людей.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу УМВД Приморского края, автоавария произошла в августе этого года. Фигурант, на тот момент уже лишенный водительских прав, сел за руль автомашины Toyota Corolla Axio. Двигаясь по проезжей части улицы Кирова в городе Уссурийске, при повороте налево он не убедился в безопасности маневра, не включил сигнал указателя поворота и не уступил дорогу движущемуся в попутном направлении прямо автомобилю Nissan Tino. Нарушив Правила дорожного движения, подсудимый создал помеху. В результате он столкнулся с автомобилем Nissan Tino, который, в свою очередь, от удара отбросило на встречную полосу, где произошло столкновение с автомашиной, Isuzu Forward.

В результате аварии водитель автомобиля Nissan Tino и его два пассажира, среди которых была малолетняя девочка, от полученных травм скончались на месте происшествия.

В ходе следствия и в судебном заседании подсудимый полностью признал свою вину. Суд приговорил его к лишению свободы сроком на 2 года 10 месяцев в колонии-поселении, запретил ему заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на два года. Кроме того суд удовлетворил иски потерпевших о взыскании с подсудимого морального вреда.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]