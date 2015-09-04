То, что Приморский край - самый автомобилизированный регион в стране - не для кого не секрет. Чтобы транспортное средство было в идеальном состоянии и не выходило из строя ему нужно качественное топливо. В крупнейшей нефтяной компании - «Роснефти» - разработана многоступенчатая система контроля качества топлива от месторождения до бензобака. Причем тесты проводятся на всех этапах производства и транспортировки. Первое испытание нефтепродукта – в заводской лаборатории. Там дадут подтверждение конкретной партии топлива всем требованиям.

После транспортировки в железнодорожных цистернах топливо вновь тестируют по прибытию на нефтебазу, во время хранения и отправки.

Мария Гуревич, заведующая лабораторией филиала №4 РН «Восток нефтепродукт»: «С целью контроля качества нефтепродукта в Приморском крае действует лаборатория. Мы ежедневно проводим испытания всех поступающих в лабораторию проб. Пробы берут из каждорй партии поступающих нефтепродуктов».

Детальный анализ топлива, который проводят эксперты, не прекращается даже после того, как бензовоз доставит готовый продукт на автозаправочный комплекс. Перед сливом бензовоза ответственные сотрудники АЗС проверят всю сопроводительную документацию на топливо, заполнят специальную анкету и вновь возьмут пробы.

Впрочем, здесь держат лидерство не только по качеству топлива. Высокий уровень сервиса и индивидуальный подход к каждому клиенту еще раз говорит о том, что «Роснефть» — надежный спутник атолюбителей в пути.

«Заправляюсь здесь, потому, что хорошее качество топлива. И я уверен, что у меня машина будет хорошо работать. И ничего не случится с ней».

Такие слова дорогого стоят. Причем в буквальном смысле. Именно для этого – для уверенности и спокойствия клиентов работает эта сложная система контроля качества.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]