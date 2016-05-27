«Океан» расширяется. Сегодня в микрорайоне Емар сдали новый дом для сотрудников Всероссийского детского центра «Океан». В 139 квартир в ближайшее время заедут жильцы - это как старейшие сотрудники лагеря, так и молодые вожатые.

«Океанцы» ждали этого события много лет. Всего за год недострой превратили в новый уютный дом. 40 двухкомнатных квартир в нем предназаначены для ветеранов "Океана", руководителей разного уровня. Евгения Мирошниченко работает в лагере уже 19 лет, начинала простой вожатой, теперь она начальник самой большой дружины. О новых квадратных метрах мечтала вся ее семья, но больше всего маленькая дочь.

Евгения Мирошниченко, начальник дружины «Бригантина» ВДЦ «Океан»: «Она перед новым годом загадывала желание, чтобы у нее была своя комната, наконец-то она появится. Мы уже купили ей красивую кровать, шкаф. Сделаем ей теплый пол».

А молодым вожатым думать о покупке мебели не надо. Для них предназначено 99 однокомнатных квартир. Каждая не только отремонтирована, но будет еще и полностью обставлена.

Сергей Дубс, старший вожатый ВДЦ «Океан»: «Буквально год назад началось строительство, и вот стоим в новом доме. Никто не мечтал. Но вот сейчас будем жить в просторных комнатах с видом на море - это очень классно».

Новостройка стала первым этапом реализации федеральной программы развития Всероссийского детского центра до 2020 года. Её два года назад утвердил президента Владимир Путин.

Геральд Рыбкин, заместитель директора ВДЦ «Океан»: ««Океан» расширяется, у нас строится новая дружина, эскадра, сотрудников много, и вот по программе первый дом мы построили и второй будет через два года на 168 квартир».

Второй дом будет заложен здесь же в микрорайоне Ямар уже в наступающем 2017 году. А сдача запланирована на 2019-й. В том, что все произойдет в срок, в «Океане» не сомневаются.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]