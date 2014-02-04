Уходящий год побил все приморские рекорды по количеству сердечно-сосудистых заболеваний. Видеорепортаж Светланы Дудик и Юлии Бояшовой
Уходящий год побил все приморские рекорды по количеству сердечно-сосудистых заболеваний. До 60% всех заболеваний и смертей так или иначе связаны именно с инсультами. Откуда столь резкий рост? Ведь еще в 2015-ом рапортовали о постепенной победе над соматическими проблемами? За ответами наши корреспонденты сегодня отправились в профильное отделение первой краевой клинической больницы.
Обход завершен. Но врачи еще не раз заглянут в палаты. Нам же не советуют: лишние эмоции пациентам могут навредить. Специалисты в таких случаях предупреждают о запоздалой цепной реакции в сосудах головного мозга. И держат самых чувствительных на круглосуточном контроле. Сейчас дополнительную диагностику провели вновь поступившей больной.
Это палата интенсивной терапии для больных с острым нарушением мозгового кровообращения - первая и очень хрупкая ступень к выздоровлению. Сюда пациентов переводят из реанимации.
Сергей Абакаров, невролог: «Здесь мы стараемся подходить с точки зрения профессии. Есть элемент сострадания, много приходится беседовать с родственниками...»
В общей сложности под наблюдением специалистов здесь более 50 человек.
И кроме регионального сосудистого центра в ККБ-1 Владивосток располагает еще тремя отделениями подобного профиля. Все они заполнены. Но высокого роста сердечных заболеваний можно было избежать.
Дмитрий Хан, заведующий неврологическим отделением ККБ№1: «Если человек следит за давлением, то с геморрагическим инсультом не попадёт, и риск ишемического инсульта будет меньше. Тем не менее у нас больше 90% больных имеют гипертоническую болезнь, которая плохо лечится».
Инсульт молодеет. Но чаще всего это осложнение к целому букету серьёзных болячек, накопленных годами.
Артём Резниченко, невролог: «Я заметил, что попадаются пациенты, которые даже в 85 лет выглядят и стремятся к жизни больше, чем в 40 лет. Они любят жизнь. И вот этот контакт, когда и врач, и пациент любят жизнь, если на этой волне мы встречаемся, идёт положительный эффект».
Главное напутствие тем, кто выписывается, здесь твердят, как заклинание: «Надеемся еще долго не видеться с вами». А к Новому году желают то, что в критические моменты обычно произносит известный сказочный персонаж с моторчиком — «спокойствие, только спокойствие».
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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