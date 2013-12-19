На приморской сцене Мариинского театра прошла губернаторская ёлка. В этом году на праздник пригласили более тысячи юных приморцев.

Более 1000 малышей в новогоднем хороводе. Сказочные герои — Незнайка, Буратино, Карлсон — увлекают ребят за собой в добрый, весёлый и таинственный мир. Театрализованным представлением для юных приморцев началась губернаторская ёлка.

В этом году на праздник пригласили юных приморцев со всего края — участников творческих коллективов и воспитанников школ искусств, ребят из многодетных и приёмных семей. Во Владивосток приехали и сотни воспитанников детских домов и социально-реабилитационных центров.

Татьяна Шатура, директор КГКУ «Центр содействия для детяй-сирот и детей оставшихся без попечения родителей» г. Лесозаводска: «Мы приехали из Лесозаводстка. Привезли лучших. Тех, кто хорошо учился».

На праздник к ребятам в этом году пришёл и символ Дальнего Востока. Конечно, не с пустыми руками.

Татьяна Гатина, начальник организационно-аналитичего отдела департамента культуры Приморского края: «В этом году впервые нашим партнером стал «Амурский тигр» и каждый ребенок получит третью часть книги «Приключения Амурчика»».

Уже второй год новогоднее торжество проходит на приморской сцене Мариинки. И главным сюрпризам для детей, многие из которых и вовсе не бывали в театре, становится балет «Щелкунчик».

И конечно, никто с праздника не вернулся без сладкого подарка. Каждого гостя ждал сладкий подарок.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]