Мировой судья во Владивостоке постановил уничтожить Библию, Евангелие и христианские песни

"Конфисковать и уничтожить литературу...: библию..., библию на английском языке..., Святое Евангелие..., сборник духовных песен", - такое постановление принял 20 декабря судья мирового участка № 4 Ленинского судебного района города Владивостока Приморского края РФ А.В. Бадеев, сообщает "Портала-Credo.Ru" со ссылкой на представителя Религиозной христианской организации "Армия спасения" во Владивостоке, которой принадлежит подлежащая уничтожению духовная литература.

Как следует из материалов дела, в суд 2 декабря обратился прокурор Ленинского района Владивостока, который ссылается на материалы проверки, проведенной в помещении религиозной организации 23 ноября.

Согласно этим материалам, в помещении была обнаружена литература, в том числе Священное Писание, "без маркировки религиозной организации". В мотивировочной части решения суда содержатся ссылки на закон о противодействии терроризму. В резолютивной части решения организация признается виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 5.26 КоАП РФ, и ей назначается наказание в виде штрафа на сумму 30 000 рублей. Одновременно судья возложил на Управление судебных приставов по Приморскому краю контроль за уничтожением перечисленной выше литературы.

Ранее в судебной практике РФ не встречалось решений об уничтожении Священного Писания христиан - Библии и Евангелия - в так называемом Синодальном переводе, которым пользуется РПЦ МП.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]