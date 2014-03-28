На авторынке Приморья предпочитают не думать о завтрашнем дне

Весь декабрь крупнейший "континентальный авторынок Приморья в Уссурийске наполнялся, хотя массового завоза не было. Спрос был скорее вялым, покупателей мало,сообщают "Вести Приморье" со ссылкой на автомобильный портал Drom.ru.

Машин на площадках достаточно много, но в дополнительный ряд перед основным их не ставили — столько на продажу просто нет. Продавцы все равно оптимистично ждали предновогоднюю неделю — время для покупки подарков. На часть машин они сами готовы делать скидки, т.к. есть застоявшиеся экземпляры и забирать их «назад, в будущее» многие очень сильно не хотели.

В декабре снова появились Mazda Demio с двигателем 1,3 л, на выбор — с передним приводом и с 4WD — их совсем мало привозили весь 2016 год; а также Honda Fit Shuttle — гибридные и с обычным мотором. К Новому году выбор машин вполне достаточен, а чем торговать, с учетом последних новостей с введением системы ГЛОНАСС в следующем году, пока никто предпочитает не думать.

Примеры цен на машины за декабрь на автомобильном рынке Уссурийска

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]