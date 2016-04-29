Авторынок "Зеленый угол" во Владивостоке замер в тревожном ожидании 1 января 2017 года

Декабрь 2016 года на рынке «Зеленый угол» во Владивостоке почти не отличался от других месяцев. Машин полно, покупателей совсем мало, только по выходным посещаемость немного увеличивается.Завозы «свежих» машин почти прекратились — их уже достаточно, все площадки заполнены,сообщают "Вести Приморье" со ссылкой на автомобильный портал Drom.ru.

Покупают в основном бюджетные автомобили, и то ищут подешевле, пускай и качеством похуже. Например, если автомобиль с аукционным листом и небольшим пробегом, то покупатели скорее выберут рядом стоящий без «аукционника», но с меньшей ценой. В день с каждой площадки продается 2-3 авто, и к 16 часам рынок уже пуст — ни покупателей, ни продавцов.

Рынок заполнен на 99%. Судя по прошлым годам, обычно к концу декабря машины распродавались, свежих не завозили, продавцы уезжали в отпуск. В этом году — наоборот. Что будет в январе следующего года, никто не знает. Особенно заметное беспокойство вызывает требование к наличию системы ЭРА-ГЛОНАСС.

Примеры цен на машины за декабрь 2016 года на автомобильном рынке Владивостока

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]