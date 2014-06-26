Приморцев предостерегают от мошенников при трудоустройстве в Республике Корея

Приморцам рассказали, как не стать жертвой нечестных компаний, предлагающих нелегальное трудоустройство в Республике Корея.

Проблему незаконной трудовой миграции российских граждан в Республику Корея обсудили на пресс-конференции в администрации Приморского края. Безвизовый режим, установленный с этой страной, не предполагает трудовой занятости, с таким заявлением выступило представительство Министерства иностранных дел России во Владивостоке. Необходимость прояснить ситуацию возникла в связи с участившимися случаями отказа во въезде гражданам РФ, отметил руководитель представительства Игорь Агафонов.

«В последнее время мы фиксируем заметное увеличение количества российских граждан, которым миграционная служба Республики Кореи отказывает во въезде. С начала года эта цифра превысила четыре тысячи человек. При этом в большинстве случаев это люди, выдававшие себя за туристов, в действительности же они пытались въехать в страну с целью нелегальной трудовой деятельности, используя возможности безвизового режима, установленного между РФ и Республикой Корея межправсоглашением 13 ноября 2013 года», – сообщил он.

Игорь Агафонов акцентировал внимание на том, что данное соглашение не предусматривает безвизовый въезд, если целью поездки является осуществление трудовой деятельности, обучение в учебных заведениях или проживание на территории другого государства.

Директор департамента международных отношений Приморского края Алексей Старичков подчеркнул, к сожалению, подавляющее большинство задержанных граждан попадает в неприятную ситуацию из-за элементарного незнания правил межгосударственных обменов.

«Многие российские граждане полагают, что направляются в Корею вполне легально и могут находиться там в течение 60 дней, в том числе и подрабатывать, это не так. Для осуществления трудовой деятельности надо получить специальное разрешение в консульстве, и таковы законы в любой стране. Рабочую визу ежегодно получают десятки тысяч наших соотечественников, в подавляющем большинстве это высококвалифицированные специалисты, программисты, инженеры, ученые, преподаватели, артисты. Анализ показывает, что наши соотечественники оказываются обмануты нечестными на руку дельцами, которые предлагают ложные услуги по трудоустройству в Южной Корее, зачастую выдавая себя за туркомпании», – заявил руководитель ведомства.

Как отметила замначальника отдела защиты прав потребителей управления Роспотребнадзора по Приморскому краю Ирина Савченко, граждане, попавшие в такую ситуацию из-за недобросовестных компаний, могут воспользоваться своим правом на судебную защиту. В случае массового характера обращений Роспотребнадзор обратится в суд с целью защиты прав неопределенного круга лиц, добавила она.

Во избежание подобных ситуаций туристам необходимо быть готовыми подтвердить заявленную цель поездки – предъявить соответствующие документы: обратный билет, бронь гостиницы, контактные данные пригласивших лиц или организаций, а также сумму денег, достаточную для путешествия по стране в течение заявленного срока пребывания, отметил Алексей Старичков.

«Если гражданин не может подтвердить цель своего приезда, то на основании статьи 8 упомянутого соглашения компетентные органы Республики Корея имеют право отказать во въезде. При этом все расходы, связанные с ожиданием депортации на родину, приобретением обратного билета оплачиваются гражданином самостоятельно. Кроме того, депортация связана с серьезными ограничениями по въезду в эту страну в дальнейшем», – подчеркнул руководитель департамента международных отношений.

Директор департамента туризма Константин Шестаков отметил, что туроператоров, вовлеченных в незаконную деятельность, не зафиксировано, но не лишним будет проверить наличие выбранной компании в едином реестре туроператоров России. Соответствующие данные есть как на сайте департамента, так и на портале Ростуризма.

Источник: АДМИНИСТРАЦИЯ ПК [ www.primorsky.ru ]