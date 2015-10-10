Жители Арсеньева снова вышли на митинг

Привлечь по всей строгости. Жители Арсеньева призывают наказать малолетних преступников, причастных к жестокому нападению на 50-летнюю женщину. Активисты, правозащитники, студенты и пенсионеры провели в центре города митинг, который, кстати, согласовали с местной администрацией. Общественность возмущает тот факт, что к ответственности привлекают только одного школьника, в то время как соучастниками убийства в парке «Восток» были две его подруги. Сейчас они уверены, что не понесут никакого наказаниях, а потому во всех красках рассказывают одноклассникам о деталях этой чудовищной истории.

Напомним, школьники напали на женщину в центре Арсеньева. Произошло это около 20.00, в темное время суток. Поняв, что ограбить жертву не получиться, парень нанес потерпевшей несколько ударов бейсбольной битой. При этом две его подруги спокойно наблюдали за происходящим. Задержать малолеток удалось сразу. Пострадавшая женщина несколько дней пролежала в коме, но в результате скончалась.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]