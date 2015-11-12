В Приморье наркосбытчика осудили на 12 лет
Октябрьским районным судом вынесен приговор местному жителю, который осужден за совершение преступления, предусмотренного п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (сбыт наркотических средств). Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру.
Судом первой инстанции установлено, что житель с. Галенки Октябрьского района весной 2015 года продал жительнице города Владивостока гашишное масло в трех шприцах, общей массой около 150 грамм.
В соответствии с заранее достигнутой договоренностью сбыт наркотического средства состоялся на сельском кладбище, где подсудимый оставил наркотик, расфасованный в шприцы.
Признав подсудимого виновным, суд назначил ему за содеянное 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Не согласившись с приговором, сторона защиты обжаловала его в суд апелляционной инстанции.
Суд второй инстанции оставил приговор Октябрьского районного суда без изменения, доводы апелляционной жалобы - без удовлетворения.
Приговор вступил в законную силу.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
11.11.2016 Житель Находки получил 17 лет строгого режима за двойное убийство
-
06.10.2016 Краевой суд оставил в силе приговор насильнику 5-летней девочки
-
26.09.2016 Ужесточено наказание жителю г. Лесозаводска, осужденному за незаконный оборот наркотического средства
-
15.12.2015 Суд высшей инстанции отказался смягчить приговор жителю Приморья за сексуальное насилие над его малолетней сестрой
-
20.11.2015 Приговор по делу о разбойном нападении и убийстве охранника магазина в городе Артеме оставлен без изменения
-
12.11.2015 Вступил в законную силу приговор об убийстве малолетней девочки и покушении на убийство ее матери
Добавить комментарий