В Приморье наркосбытчика осудили на 12 лет

Октябрьским районным судом вынесен приговор местному жителю, который осужден за совершение преступления, предусмотренного п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (сбыт наркотических средств). Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру.

Судом первой инстанции установлено, что житель с. Галенки Октябрьского района весной 2015 года продал жительнице города Владивостока гашишное масло в трех шприцах, общей массой около 150 грамм.

В соответствии с заранее достигнутой договоренностью сбыт наркотического средства состоялся на сельском кладбище, где подсудимый оставил наркотик, расфасованный в шприцы.

Признав подсудимого виновным, суд назначил ему за содеянное 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Не согласившись с приговором, сторона защиты обжаловала его в суд апелляционной инстанции.

Суд второй инстанции оставил приговор Октябрьского районного суда без изменения, доводы апелляционной жалобы - без удовлетворения.

Приговор вступил в законную силу.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]