В Приморье продолжаются поиски исчезнувшего мужчины

22 декабря поступило обращение с просьбой оказать помощь в проведении водолазных работ и поиске мужчины, пропавшего 22 декабря на реке Черная в районе села Данильченково Лазовского района.

В ходе розыскных мероприятий автомобиль пропавшего был обнаружен на берегу реки Черная с заведенным двигателем и включенными фарами, напротив автомобиля находится полынья.

В 10.00 23 декабря для оказания помощи полиции в проведении водолазных работ убыла группа спасателей Находкинского поисково-спасательного отряда МЧС России в составе 4 человека и 2 ед. техники в т. ч. 1 плав. средство, 3 комплекта водолазного снаряжения.

Нарастающим итогом осмотрено 4200 м2 подводной акватории при помощи подводного телевизионного комплекса «АVТ» и 22000 м2 подводной акватории обследовано водолазами. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Поисковые мероприятия будут продолжены 28 декабря.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]