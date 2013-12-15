Новости Происшествия

QR Код этой страницы
Сегодня, 11:37
  0

В Приморье продолжаются поиски исчезнувшего мужчины

В Приморье продолжаются поиски исчезнувшего мужчины

Фото: hibara.net

22 декабря поступило обращение с просьбой оказать помощь в проведении водолазных работ и поиске мужчины, пропавшего 22 декабря на реке Черная в районе села Данильченково Лазовского района.

В ходе розыскных мероприятий автомобиль пропавшего был обнаружен на берегу реки Черная с заведенным двигателем и включенными фарами, напротив автомобиля находится полынья. 

В 10.00 23 декабря для оказания помощи полиции в проведении водолазных работ убыла группа спасателей Находкинского поисково-спасательного отряда  МЧС России в составе 4 человека и 2 ед. техники в т. ч. 1 плав. средство, 3 комплекта водолазного снаряжения.

Нарастающим итогом осмотрено 4200 м2 подводной акватории при помощи подводного телевизионного комплекса «АVТ» и 22000 м2 подводной акватории обследовано водолазами. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Поисковые мероприятия будут продолжены 28 декабря.

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Комментировать

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Loading...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:




Детские Вести

Школа телевидения

Спорт: Приморье

Владимир Миклушевский. Блиц

Азия за неделю

Это выгодно!

Специальный репортаж

Отдых у моря