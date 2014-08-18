Полицейские во Владивостоке изъяли у пассажира внедорожника героин в особо крупном размере
Находясь на маршруте патрулирования на улице Маковского, инспекторы дорожно-патрульной службы остановили автомобиль марки Лексус. При проверке документов пассажир внедорожника стал заметно нервничать, чем вызвал подозрения, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.
В ходе досмотра автомобиля полицейские обнаружили портфель, под подкладкой которого находился сверток с порошкообразным веществом.
На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа. Эксперт-криминалист изъял вещество и направил его на исследование.
Экспертиза показала, что изъятое является героином общей массой более 40 граммов.
По факту незаконного хранения наркотических веществ возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 228 Уголовного Кодекса Российской Федерации (Незаконное приобретение, хранение перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, совершенные в особо крупном размере).
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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