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Полицейские во Владивостоке изъяли у пассажира внедорожника героин в особо крупном размере

Полицейские во Владивостоке изъяли у пассажира внедорожника героин в особо крупном размере

Фото: otravleniy.net

Находясь на маршруте патрулирования на улице Маковского, инспекторы дорожно-патрульной службы остановили автомобиль марки Лексус. При проверке документов пассажир внедорожника стал заметно нервничать, чем вызвал подозрения, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.

В ходе досмотра автомобиля полицейские обнаружили портфель, под подкладкой которого находился сверток с порошкообразным веществом.

На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа. Эксперт-криминалист изъял вещество и направил его на исследование.

Экспертиза показала, что изъятое  является героином общей массой более 40 граммов.

По факту незаконного хранения наркотических веществ возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 228 Уголовного Кодекса Российской Федерации  (Незаконное приобретение, хранение перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, совершенные в особо крупном размере).

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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