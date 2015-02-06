В Находке вынесен приговор лжеслесарю

Находкинским городским судом вынесен приговор гр-ну Л., который осужден за совершение преступлений, предусмотренных ст. 159 УК РФ (мошенничество), ч. 1 ст. 161 УК РФ (грабеж). Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру.

По версии следствия, преступление совершено бывшим слесарем-сантехником горжилуправления в г. Находке, который представлялся действующим сотрудником.

Под предлогом оказания услуг по ремонту сантехнического оборудования, в том числе, имитируя наличие течи в системе отопления, он беспрепятственно заходил в квартиры одиноких пенсионерок.

После того, как хозяйки квартир, будучи уверенными в необходимости замены оборудования и выполнении ремонтных работ, передавали лжесантехнику деньги, тот скрывался с места происшествия и распоряжался похищенным по собственному усмотрению

Так, в период с августа по октябрь 2016 года ему удалось обмануть трех местных жительниц, похитив в общей сложности порядка 25 тыс. рублей.

Кроме этого, в ходе одного из таких посещений квартиры пенсионерки он открыто, в присутствии хозяйки, похитил со стола 1 тыс. рублей. Игнорируя требования женщины вернуть денежные средства, фигурант убежал из квартиры.

Суд, согласившись с мнением государственного обвинителя, приговорил подсудимого за содеянное к наказанию в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Гражданские иски, заявленные потерпевшими о возмещении причиненного ущерба преступлениями, удовлетворены в полном объеме.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]