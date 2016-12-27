Во владивостокских салонах красоты орудует мошенница

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на проект «ДПС-Контроль», к ним в сообщество обратились сотрудники одного из салонов красоты Владивостока.

Во вторник в 14.22 в салон зашла женщина, но, как отмечают пострадавшие от ее действий, «клиентку» интересовала отнюдь не красота. Она попросила сотрудника показать товар, после чего согласилась оплатить его. Мошенница достала из кошелька купюру достоинством 1000 рублей, якобы для оплаты. Сотрудник салона, видя это, начинает искать сдачу, в этот момент мошенница смотрит, какие деньги готовят на сдачу, и под предлогом добавления мелочи для ровной сдачи убирает 1000 в кошелек, достает мелочь и отдает продавцу. Последняя с уверенностью, что все оплачено, рассчитывает ее.

Лжепокупательница сразу же хотела сделать покупку на 5000 рублей, но администратор салона уже сообразила, что что-то не так, мошенница сказала, что выйдет за мелочью и пропала.

За день она по такой же схеме «обчистила» три салона красоты.

Видео опубликовано 🚨ДПС-Контроль. [Приморье] 18+ (@dps_control) Дек 27 2016 в 3:17 PST

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]