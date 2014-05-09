Во Владивостоке "Армия спасения" нарвалась на пакет "Яровой"

В правоохранительных органах Приморья рассказали подробности дела о незаконном распространении во Владивостоке религиозной литературы христианской религиозной организации «Армия спасения»,сообщают "Вести Приморье".

Напомним,что накануне ряд электронных СМИ, с подачи представителей этой организации, рассказали о якобы неправомерных действиях органов правопарядка в отношении этой религиозной организации.

Как стало известно "Вестям Приморье", в ноябре 2016 года прокуратурой Ленинского района г.Владивостока проведена проверка деятельности указанной религиозной организации на предмет соблюдения законодательства «О свободе совести и религиозных объединениях», дополненное в июле текущего года т.н. пакетом «Яровой», согласно которому религиозным организациям запрещено в рамках миссионерской деятельности распространять литературу без указания полного наименования религиозной организации.

В рамках прокурорской проверки была выявлена религиозная литература, не имеющая обязательной маркировки, что послужило основанием для возбуждения 2 декабря 2016 года прокурором Ленинского района г.Владивостока дела об административном правонарушении по ч.3 ст.5.26 КоАП РФ в отношении религиозной организации «Армия спасения».

20 декабря материалы дела об административном правонарушении рассмотрены мировым судом Ленинского района г.Владивостока, который постановил конфисковать около 100 единиц религиозной литературы, используемой организацией с нарушениями федерального законодательства. Как сообщалось ранее на различных интернет ресурсах, решение суда предусматривало конфискацию Библии в синодальном переводе.

По информации нашего источника в прокуратуре Приморского края, содержание выявленных в рамках проверки религиозных печатных материалов имеет мало общего с традиционными ветвями христианства, часть литературы на английском и корейском языках, выявленные экземпляры Библий являются переводами иностранных изданий, действующих под патронажем организации «Армия спасения» в США, кардинально рознящимися с общепринятым синодальным переводом Священного писания.

По вступлении решения суда в законную силу оно будет направлено в профильное подразделение судебных приставов для его исполнения.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]