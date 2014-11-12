«Туристско-информационный центр Приморского края» продлил прием заявок на конкурс «Лучший путешественник по Приморью» до 31 января 2017 года. Побороться за это почетное звание может каждый.

На родном кантонском эта гонконгская семья пишет сочинение на тему: «Как мы провели каникулы во Владивостоке». Поучаствовать в конкурсе «Лучший путешественник по Приморью» им подсказал гид. А приехать во Владивосток решили потому, что лететь из родного Гонконга недалеко, да и цена на авиабилет не кусается. Впрочем, бюджетное и короткое путешествие принесло массу впечатлений.

Хайди Ло Хой Тен, турист г. Гонконг: «В Гонконге не бывает снега, и все здания только современные. Поэтому у вас меня больше всего впечатлил снег и старинные здания».

Хайди с родителями — одни из множества иностранных участников конкурса. О незабываемых мгновениях в Приморье, как ни странно, охотнее всего пишут европейцы и американцы, азиаты оказались чуть ленивее. И если иностранцев больше всего поражают привычные нам вещи — мосты, маяк и водка, — то в работах русских туристов правит эстетика тушенки у костра. О путешествиях в затерянные уголки края наши соотечественники не только пишут.

- Один русский турист прислал не фотографии, а нарисовал, как они путешествуют. Некоторые вот так с фантазией подходят.

Впрочем, организаторы фантазию участников никак не ограничивают. Главное, чтобы отчет о путешествии был максимально полезным и интересным.

Дарья Гусева, директор «Туристско-информационного центра Приморского края»: «Разумеется, на сайте мы всех участников опубликуем, хотим сделать это событие ежегодным, ну и чтобы игроки туристического рынка могли ознакомиться с отзывами и понять, что нужно еще сделать, чтобы туристам было интереснее и чтобы туризм у нас развивать».

Заявки на участие в конкурсе «Лучший путешественник по Приморью» принимаются до конца января будущего года. С условиями конкурса можно ознакомиться на сайте «Туристко-информационного центра». Кстати, для победителей подготовлены не только ценные призы. Лучший отчет о путешествии будет опубликован в модном журнале.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]