"Вести: Приморье. Интервью" с Чжоу Хунъю
"Вести: Приморье. Интервью" с заместителем генерального консула КНР в городе Владивостоке Господином Чжоу Хунъю.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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