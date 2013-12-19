Чиновников из администрации Кавалеровского городского поселения оштрафовали на 10 тысяч рублей

В соответствии с Федеральным законом «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» граждане имеют право направлять в органы местного самоуправления обращения по вопросам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Федеральным законом «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» предусмотрено, что письменное обращение, поступившее в орган местного самоуправления, рассматривается в течение 30 дней, со дня регистрации письменного обращения.

Вместе с тем, прокуратурой Кавалеровского района установлено, что указанные требования закона администрацией Кавалеровского городского поселения не исполняются. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру.

Прокурорская проверка показала, что письменные ответы на обращения многих местных жителей по вопросам оказания материальной помощи в связи с чрезвычайной ситуацией, поступившие в администрацию городского поселения в сентябре – октябре 2016 г., не были рассмотрены в установленный законом срок и ответы заявителям в направлены не были.

По фактам выявленных нарушений в отношении главы администрации Кавалеровского городского поселения и исполняющего обязанности главы прокуратурой Кавалеровского района возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 5.59 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (нарушение порядка рассмотрения обращений граждан). Кроме того, указанным должностным лицам прокурором внесены представления об устранении нарушений закона.

По результатам рассмотрения дел об административных правонарушениях глава администрации Кавалеровского городского поселения и исполняющий обязанности главы привлечены к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму 10 тыс. руб.

После вмешательства прокуратуры выявленные нарушения порядка рассмотрения обращений местных жителей устранены.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]