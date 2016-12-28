Необычная авария зафиксирована во Владивостоке

Вечером 28 декабря во Владивостоке в районе дома на Калинина,217 "летающий" Toyota Land Cruiser спикировал на грузовой автомобиль,сообщают "Вести Приморье" со ссылкой на инстаграм ДПС-ВЛ.

О подробностях аварии пока не сообщается

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]