Необычная авария зафиксирована во Владивостоке
Вечером 28 декабря во Владивостоке в районе дома на Калинина,217 "летающий" Toyota Land Cruiser спикировал на грузовой автомобиль,сообщают "Вести Приморье" со ссылкой на инстаграм ДПС-ВЛ.
О подробностях аварии пока не сообщается
Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Loading...
Ранее по теме
-
04.07.2016 Во Владивостоке сгорел Toyota Land Cruiser
-
16.06.2016 Во Владивостоке на дороге между водителями произошла потасовка со стрельбой
-
21.11.2015 Самым популярным на Дальнем Востоке автомобилем признали Toyota Land Cruiser Prado
-
20.06.2015 Toyota Land Cruiser проехал по односторонней навстречу потоку машин на «Дальпрессе»
-
14.11.2014 Невнимательность водителя грузовика привела к аварии во Владивостоке
-
24.09.2014 Неадекватный водитель на Toyota Land Cruiser устроил массовую автоаварию во дворе жилого дома во Владивостоке
Добавить комментарий