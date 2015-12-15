Девочке из Уссурийска подарили игрушечный сифилис(фото)

Девочка из Уссурийска получила в подарок оригинальную игрушку. Родители ребенка до сих пор не могут оправиться от шока. Во время новогоднего корпоратива в одном из кафе города подвыпившая компания подарила мягкую игрушку девочке, которая зашла туда с родителями. Змея из розового меха так понравилась ребенку, что она не расставалась с ней весь следующий день. Мама девочки не смогла узнать игрушке ни одного из знакомых ей животных.

«Я нашла бирку, чтобы прочесть, что за чудо природы держу в руках, – приводит слова женщины UssurMedia.ru. – И представляете мой шок, когда увидела называние игрушки: «Микроб оспы-сифилиса»! Я сфотографировала игрушку и отправила через социальные сети своим знакомым. Все в ужасе… Это же шьется на фабрике, сертифицируется соответствующими органами. Как они могут такое пропустить в продажу?»

На бирке игрушки указан сайт производителя. Оказывается, автор «Гигантских микробов» – выпускник Гарварда. Он решил, что увеличенный в миллионы раз микроорганизм выглядит забавно и начал выпускать такие игрушки с 2002 года. В ассортименте фирмы есть «Мозговая клетка», «Нервная клетка», «Яйцеклетка», «Грипп», и «Простуда».

Компания также призывает покупателей дарить девушкам «букет» из «Герпеса», «Гонореи», «Сифилиса» и «Хламидии»,сообщают "Вести Приморье" со ссылкой на сайт Федералпресс.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]