Новости Общество Видео Происшествия

QR Код этой страницы
Вчера, 21:52
  1

Депутата городской Думы Большого Камня подозревают в пьяной езде(видео)

Это история уже несколько дней будоражит все социальные сети в городе Большой Камень. Полицейская погоня, в ходе которой стражам порядка даже пришлось перекрывать центральную улицу. Все началось с того, что на улице  Карла Маркса полиция заметила белый внедорожник марки Acura RDX, водитель которого не остановился по требованию сотрудника ДПС. Более того, он даже попытался скрыться, но автомобилиста удалось задержать силами, присоединившихся к погоне нарядов ГИБДД.

Далее началось самое интересное. Как сообщает издание primpress.ru за рулем Acura сидел человек похожий на депутата Думы Большого Камня от партии «Единая Россия» Александра Реброва. Как показало медицинское освидетельствование, мужчина был пьян.

Задержанный водитель хотел разрулить вопрос на месте и даже звонил своим покровителям из администрации Большого Камня, но полиция проявила принципиальную позицию и составила на него протокол. 

Источник: Newsbox24.tv

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Комментировать

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Loading...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:




Детские Вести

Школа телевидения

Спорт: Приморье

Владимир Миклушевский. Блиц

Азия за неделю

Это выгодно!

Специальный репортаж

Отдых у моря