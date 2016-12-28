Депутата городской Думы Большого Камня подозревают в пьяной езде(видео)

Это история уже несколько дней будоражит все социальные сети в городе Большой Камень. Полицейская погоня, в ходе которой стражам порядка даже пришлось перекрывать центральную улицу. Все началось с того, что на улице Карла Маркса полиция заметила белый внедорожник марки Acura RDX, водитель которого не остановился по требованию сотрудника ДПС. Более того, он даже попытался скрыться, но автомобилиста удалось задержать силами, присоединившихся к погоне нарядов ГИБДД.

Далее началось самое интересное. Как сообщает издание primpress.ru за рулем Acura сидел человек похожий на депутата Думы Большого Камня от партии «Единая Россия» Александра Реброва. Как показало медицинское освидетельствование, мужчина был пьян.

Задержанный водитель хотел разрулить вопрос на месте и даже звонил своим покровителям из администрации Большого Камня, но полиция проявила принципиальную позицию и составила на него протокол.

Источник: Newsbox24.tv

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]