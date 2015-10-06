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Вчера, 22:27
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ВС РФ подтвердил,что Елена Летучая наговорила много лишнего про ресторан "Роял Бургер" во Владивостоке

ВС РФ подтвердил,что Елена Летучая наговорила много лишнего про ресторан

Верховный суд РФ отказался пересмотреть спор программы "Ревизорро" на телеканале "Пятница" и ресторана быстрого питания "Роял бургер", сообщили РИА Новости в суде.

"Верховный суд не будет пересматривать решение арбитражного суда Москвы, который по заявлению ООО "Инфинити ФФ" (владеет "Роял бургер" во Владивостоке) обязал ООО "Телекомпания Пятница" опровергнуть сведения о ресторане, распространенные в программе "Ревизорро", — сказал представитель суда.

Ранее арбитражный суд Москвы посчитал, что телекомпания не представила достаточных доказательств, которые бы подтвердили достоверность опубликованных о ресторане сведений. Денежные требования в этом споре истец не заявлял. В последствии вышестоящие суды признали данное решение законным и оставили его в силе.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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