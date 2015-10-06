ВС РФ подтвердил,что Елена Летучая наговорила много лишнего про ресторан "Роял Бургер" во Владивостоке
Верховный суд РФ отказался пересмотреть спор программы "Ревизорро" на телеканале "Пятница" и ресторана быстрого питания "Роял бургер", сообщили РИА Новости в суде.
"Верховный суд не будет пересматривать решение арбитражного суда Москвы, который по заявлению ООО "Инфинити ФФ" (владеет "Роял бургер" во Владивостоке) обязал ООО "Телекомпания Пятница" опровергнуть сведения о ресторане, распространенные в программе "Ревизорро", — сказал представитель суда.
Ранее арбитражный суд Москвы посчитал, что телекомпания не представила достаточных доказательств, которые бы подтвердили достоверность опубликованных о ресторане сведений. Денежные требования в этом споре истец не заявлял. В последствии вышестоящие суды признали данное решение законным и оставили его в силе.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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