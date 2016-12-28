Эвакуаторщик устроил нелепую аварию с участием дорогого джипа

Очевидцы рассказали подробности нелепого ДТП,которое произошло вечером 28 декабря во Владивостоке в районе дома по улице Калинина 217.

"Эвакуатор хотел выгрузить Land Cruiser, начал поднимать стрелу и задел провода линии электропередач, в результате чего на эвакуатор и ценный груз упал столб освещения. Сам эвакуатор накренился, а Land Cruiser наполовину вывалился с кузова",- сообщают "Вести Приморье" со ссылкой на фото и рассказ очевидцев происшествия,опубликованные в инстаграм Экипажи ДПС

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]