Новости Общество Происшествия

QR Код этой страницы
Вчера, 23:07
  0

Эвакуаторщик устроил нелепую аварию с участием дорогого джипа

Эвакуаторщик устроил нелепую аварию с участием дорогого джипа

Фото: instagram dps_control

Очевидцы рассказали подробности нелепого ДТП,которое произошло вечером 28 декабря во Владивостоке в районе дома по улице Калинина 217. 

"Эвакуатор хотел выгрузить Land Cruiser, начал поднимать стрелу и задел провода линии электропередач, в результате чего на эвакуатор и ценный груз упал столб освещения. Сам эвакуатор накренился, а Land Cruiser наполовину вывалился с кузова",- сообщают "Вести Приморье" со ссылкой на фото и рассказ очевидцев происшествия,опубликованные в инстаграм Экипажи ДПС

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Комментировать

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Loading...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:




Детские Вести

Школа телевидения

Спорт: Приморье

Владимир Миклушевский. Блиц

Азия за неделю

Это выгодно!

Специальный репортаж

Отдых у моря