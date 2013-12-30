Дед Мороз под водой! Владивостокские дайверы нарядили ёлку на дне бухты Стеклянная. Традиция экстремально встречать Новый год в морских глубинах у приморских клубов существует уже больше 10 лет. Удалось ли дайверам выпить по бокалу шампанского, и куда пропала Снегурочка?

Встречать Новый год приморские дайверы по традиции отправились на морской берег. Водить хоровод вокруг зеленой красавицы в Стеклянную бухту съехались водолазы сразу из нескольких владивостокских клубов. Морозно и бодро на суше, что уж говорить про водную стихию!

Это необычное погружение требует определенной сноровки и опыта, не каждый рискнет пить игристое на десятиметровой глубине, а чтобы водить хоровод вокруг ёлки, её сначала нужно установить на морском дне.

Волны непрерывно накатывают, из-за этого видимость под водой всего полтора метра. Однако опытный Дед Мороз-подводник с гаджетом подробно рассказал про глубину и температуру воды.

Дед Мороз: «Для этого у нас ест компьютер, который показал нам девять метров, температура воды минус три – еще не зима! Пытались пить шампанское, но, к сожалению, не получилось у нас ее открыть, Снегурку не нашли».

Зато встретили символ предыдущего года — на пляж пришла коза, вероятно она решила стать покровительницей и 2017-го, не дожидаясь своей очереди, которая подойдет только через 11 лет. Не хотят ждать сезона и приморские аквалангисты, поэтому календарь дайверов пополняется новыми традициями.

Павел Борисов, инструктор СТК «Три кита»: «Купальный сезон в нашем крае короткий, а любителей дайвинга с каждым годом становится все больше, чтобы не оставаться в зимний период без любимого увлечения, дайверы устраивают себе новогодний праздник».

В мутной воде многие дайверы потеряли друг друга из виду, поэтому на берегу смельчаков подсчитывают. Их еще ждут горячий чай, кофе и новогодние песни с друзьями.

Алексей Зябкин, дайвер: «Количество вошедших в воду равняется количеству вышедших из нее, это самое главное! Ёлочку забираем обратно, обязательно выносим на берег, окружающую среду не засоряем никогда, все оставляем за собой чистенько».

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]