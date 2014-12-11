Особенности выбора ипотечного банка
Большинство россиян, запланировав покупку квартиры в кредит, обращаются либо в свой зарплатный банк, либо в банк, в котором уже брали потребительские займы. И они совершают одну из самых серьезных в своей жизни ошибок. Просто подумайте – разница в процентных ставках, взимаемых банками, даже в 0,1-0,2% годовых лишает вас крупной суммы. Пусть в масштабах ежемесячного платежа она незначительна, но в масштабах всего срока кредитования переплата может ощутимо ударить по вашему бюджету.
Низкая ставка выгодна не всегда
Самый важный пункт любого ипотечного договора – размер процентной ставки. Казалось бы, чем она ниже, тем должно быть лучше. Но это не всегда так. Зачастую, чтобы получить кредит под низкий процент, заемщику приходится предоставлять дополнительное обеспечение в виде поручительства или залога старой квартиры. Крупные банки, например те, которые аккредитовали ЖК «Цветной город» (mirndv-tsvetnojgorod.ru) от «Группы ЛСР», не требуют ни залога, ни поручителей.
Под низкой ставкой может скрываться и высокий размер первого платежа – в некоторых кредитных учреждениях ставку снижают лишь тем клиентам, которые вносят сразу 50-60% от стоимости жилья.
С первым взносом лучше
Немногие банки готовы кредитовать ипотечников без первого взноса. Это опасно для кредитора, и невыгодно для заемщика. Невыгодно потому, что размер ежемесячных платежей и общая сумма переплаты увеличиваются в разы.
Большинство банков установили минимальный порог первого взноса в 20% от стоимости жилья. Если заглянуть на сайт «Грин Сити» – жилого комплекса, который возводится компанией «Северный город», то в разделе «Способы покупки» можно увидеть краткие условия кредитования. Все банки, кроме одного, выдают ипотеку с первым взносом от 20%. И только ВТБ24 предлагает жилищные кредиты с авансовой оплатой в размере 15% от цены объекта недвижимости.
Дополнительные платежи
Комиссии, страховки и прочие дополнительные платежи могут превратить даже самый привлекательный ипотечный кредит в кабалу. Под низкой процентной ставкой могут скрываться различные регулярные «поборы», которые в итоге увеличивают стоимость кредита на 3-5%. Важно оценить все комиссии, взимаемые банком и третьими лицами (например, страховыми компаниями), и выбрать то кредитное учреждение, которое открыто говорит обо всех дополнительных платежах и не пытается вас разорить.
Новостройка или вторичка?
Если вас интересует только новостройка, ипотека банков еще выгоднее, чем для вторичной недвижимости. До января 2017 года действует программа «Ипотека с государственной поддержкой», в рамках которой можно оформить жилищный заем под низкий процент без каких-либо скрытых комиссий и лишних взносов. Заключить выгодный договор ипотечного кредитования можно практически во всех банках России.
И напоследок: чтобы максимально себя обезопасить и выбрать действительно надежный и выгодный банк, почитайте отзывы в интернете, посмотрите на рейтинг кредитного учреждения. Самый верный вариант – остановить выбор на крупном банке с большой сетью филиалов.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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