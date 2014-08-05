Жители Ханкайского района поставили на поток выращивание конопли

Суд вынес приговор жителям Ханкайского района, обвиняемым в культивировании маньчжурской конопли. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.

Установлено: летом в окрестностях села Дворянка Ханкайского района мужчины в возрасте 25 и 40 лет осуществляли культивирование растений конопли.

Сотрудники полиции изъяли 845 кустов дикорастущей конопли, две пластиковые канистры емкостью 5 литров с семенами растений.

Экспертно-криминалистическое исследование установило, что изъятое является наркотическим растением конопля общей массой в пересчете на высушенное вещество свыше 3 килограммов.

Подсудимые были задержаны и доставлены сотрудниками полиции в отдел МВД России по Ханкайскому району, где дали признательные показания.

По факту незаконного культивирования растений, содержащих наркотические средства, совершенного группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере, следователем отдела МВД России по Ханкайскому району возбуждено уголовное дело.

В ходе следствия собрана доказательственная база по уголовному делу.

На судебном заседании свою вину подсудимые признали полностью, согласившись с предъявленным обвинением.

Признав подсудимых виновными в совершении преступления, суд назначил им наказание в виде лишения свободы одному сроком на 1 год 10 месяцев, другому - на 2 года с отбыванием в колонии общего режима.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]