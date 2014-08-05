Жители Ханкайского района поставили на поток выращивание конопли
Суд вынес приговор жителям Ханкайского района, обвиняемым в культивировании маньчжурской конопли. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.
Установлено: летом в окрестностях села Дворянка Ханкайского района мужчины в возрасте 25 и 40 лет осуществляли культивирование растений конопли.
Сотрудники полиции изъяли 845 кустов дикорастущей конопли, две пластиковые канистры емкостью 5 литров с семенами растений.
Экспертно-криминалистическое исследование установило, что изъятое является наркотическим растением конопля общей массой в пересчете на высушенное вещество свыше 3 килограммов.
Подсудимые были задержаны и доставлены сотрудниками полиции в отдел МВД России по Ханкайскому району, где дали признательные показания.
По факту незаконного культивирования растений, содержащих наркотические средства, совершенного группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере, следователем отдела МВД России по Ханкайскому району возбуждено уголовное дело.
В ходе следствия собрана доказательственная база по уголовному делу.
На судебном заседании свою вину подсудимые признали полностью, согласившись с предъявленным обвинением.
Признав подсудимых виновными в совершении преступления, суд назначил им наказание в виде лишения свободы одному сроком на 1 год 10 месяцев, другому - на 2 года с отбыванием в колонии общего режима.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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