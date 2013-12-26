Программа «Молодая семья» при покупке недвижимости
Программа «Молодая семья» успешно действует уже несколько лет. Для получения заветного сертификата нужно соответствовать возрастному цензу – субсидия дается только молодым супругам до 35 лет включительно. Также требуется стоять в очереди нуждающихся в улучшении жилищных условий и иметь стабильный совокупный доход, который позволяет взять ипотечный кредит на недостающую часть суммы. Субсидии выдаются в порядке очереди, но очередность считается не с момента участия в программе, а с даты постановки на учет как нуждающихся в жилье.
Какую квартиру можно купить с помощью субсидии
Сертификат – это ценная бумага, эквивалентная 30-35% стоимости жилья. У разных семей будут сертификаты разной стоимости, потому что размер помощи рассчитывается индивидуально и зависит от состава семьи и расчетной стоимости жилья в регионе. После получения заветного сертификата, его можно использовать только на следующие цели:
первый взнос по ипотеке;
погашение ранее взятых ипотечных кредитов;
покупку жилья на первичном/вторичном рынке;
возведение частного дома.
Наиболее выгодный способ использования сертификата – вложение в новостройку, аккредитованную банками, готовыми принять субсидию в качестве первоначального взноса. Для этих целей разумнее выбрать бюджетное жилье, с доступными ценами. Например, в ЖК «Рябиновый сад» mirndv-zhkryabinovyjsad.ru можно купить квартиру от 1,69 млн рублей. При условии, что сертификат покроет до 35% стоимости жилья, оставшаяся часть окажется совсем небольшой.
Жилье, на которое не жаль потратить сертификат
Субсидия рассчитывается по среднерыночным ценам региона, то есть за основу берется реальный, а не вымышленный рынок недвижимости. На конец 2016 года в СПб цена за 1 м2 составляет 60 049 рублей, то есть полная стоимость сертификата на семью из двух человек будет равняться 756 617 рублей. Цифра получена в результате нехитрых подсчетов: цена 1 м2 (60 049) умножается на социальный норматив на двух человек (42 м2) и из получившейся суммы извлекаются 30%, которые и субсидирует государство.
Этой суммой можно покрыть до 50% от полной стоимости жилья, если купить его в новостройке. Пример – ЖК «Янинский Каскад» mirndv-yaninokaskad.ru, где можно приобрести квартиру от 1,45 млн рублей. Самая низкая цена на 1 декабря 2016 года зафиксирована в 5 корпусе (сдача в 2019 году) – 1 м2 = 50 820 рублей.
С началом нового года среднерыночная стоимость квадратного метра будет пересчитана в соответствии с реалиями рынка недвижимости. Вполне возможно, что она увеличится, и тогда сертификат будет стоить еще дороже.
Данные для расчетов и информацию о ценах предоставили сотрудники компании «МИР недвижимости».
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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