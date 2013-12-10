Как выгодно купить оригинальную парфюмерию?
Приобретение парфюмерии в торговых центрах - необоснованное расточительство. Известные сети магазинов реализуют продукцию на 20-30% дороже, чем интернет-площадки. Это закономерно, ведь высокая стоимость аренды торгового места вынуждает предпринимателей существенно поднимать цены. У владельцев интернет-магазинов подобных расходов нет.
Выбор аромата
К примеру, оригинальная парфюмерия от parfums.ua в среднем стоит на 40% дешевле, чем в известных торговых сетях. Даже во время сезонных скидок духи в интернете обойдутся дешевле, чем в розничном магазине. Мнимая выгода клиента во время распродажи - не более чем маркетинговый ход.
Клиенты интернет магазинов выработали свой алгоритм удачной покупки:
1. Игнорировать маркетинговые описания брендов-производителей и довериться обонянию.
2. Отправиться в торговый центр и нанести на блоттер (специальную полоску) 2-3 аромата. И лишь один, наиболее приятный, нанести на запястье. Интровертов обычно привлекают восточные запахи, экстравертов - свежие, цветочные и цитрусовые ароматы.
3. Выйти из магазина и забыть об аромате на 20-30 минут, предоставив ему возможность раскрыться.
4. Если запах понравился, необходимо записать аромат, присмотреть туалетную воду в интернете и оформить заказ.
Ошибочно полагать, что все виртуальные площадки позволяют сэкономить на приобретении оригинального аромата. Многие специализируются на продаже копий и подделок.
Как распознать подделку?
Признаки того, что интернет-магазин продает фальсификацию:
1. На сайте представлен скудный ассортимент парфюмерии и косметики. Чем больше выбор, тем выше вероятность того, что магазин торгует оригинальной продукцией.
2. Большой объем флаконов. Выгодней всего подделывать известные ароматы объемом 100 мл. Подделку 50 мл найти труднее, а 30 мл - практически нереально. Если на сайте магазина представлены туалетные воды только максимального объема, лучше пройти мимо него.
3. Подозрительно низкая цена. Никакая скидка и распродажа не позволит вам купить духи Dior за 100 грн. Чересчур привлекательная цена - верный признак копии.
4. Отсутствие на сайте контактных данных.
Подделка может отличаться внешне - иным оттенком флакона, или слегка другим запахом, в сравнении с оригиналом. Такие ароматы быстро выветриваются и по-другому раскрываются.
Интернет-площадок с безупречной репутацией в Украине не так много. Одна из них - parfums.ua. Этот мультибрендовый сайт существенно экономит время клиентов, позволяя приобрести парфюмы, косметические средства, товары бытовой химии и средства для ухода.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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