Готовятся к Новому году с топором наперевес. Во Владивостоке по-варварски вырубают елки. При чем нарушители орудуют как на окраинах города, так и в самом его центре.

Ради копеечной наживы уничтожают бесценный кедр. В предновогодние деньки у лесника Руслана Дочинец нет ни минуты свободного времени. Только за последнюю неделю ему удалось поймать трех нарушителей. Гораздо больше тех, кому удалось скрыться. Чтобы избежать ответственности, злоумышленники поступают хитро — спиливают дерево, но забирают только веточки, которые затем продают на рынке.

Руслан Дочинец, лесник военного лесничества: «Если такую елку продавать, за нее сразу штрафанут. 50 тысяч. А за веточки никто не предъявит, потому что ущерб не такой существенный».

А это уже другой лес. Здесь и вовсе хозяйничали бесцеремонно. Ельник находится в глубине Русского острова, поэтому негодяи не боялись правоохранительных органов. Судя по срезам, орудовали как топорами, так и бензопилами. Уничтожены десятки зеленых красавиц.

Человеческому варварству нет предела. Дерево, которое росло 50—70 лет, срубили за одно мгновение, и все ради пушистой верхушки, которая сейчас стала чьим-то новогодним украшением».

Пеньки да обрубки — вот все, что оставляют после себя нарушители. Как нам объяснили специалисты, после такого вандализма дерево вряд ли восстановится.

Руслан Дочинец, лесник военного лесничества: «Макушка срезана — дерево погибло».

Все эти безобразия происходили на окраинах города. Но некоторые настолько обнаглели, что не боятся бесчинствовать прямо в центре Владивостока. В сквере адмирала Макарова спилили два ценных хвойных дерева — голубую ель и белокорую пихту.

Екатерина Золотоева, заместитель начальника отдела текущего содержания и озеленения администрации Владивостока: «Сумма ущерба сейчас оценивается примерно в 80 тысяч рублей».

Колючая елочка, несомненно, главное укрощение Нового года. Но если мы и дальше будем так по-варварски относиться к природе, пластиковый эрзац — вот, что увидят наши дети.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]