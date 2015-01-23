Война между главами поселения и района в Черниговке может привести к закрытию библиотеки. Всему виной здание, в котором она находится. Чиновники никак не могут поделить между собой помещения. В итоге страдают местные жители, которые довольно часто проводят время в книгохранилище.

Броские баннеры растянуты во весь фасад. В уголке лишь скромная вывеска, которая напоминает, что в этом здании пока еще есть библиотека… Но вместо стеллажей с книгами появились танцевальные классы, музыкальная студия и редакция местной газеты. Книгохранилище теперь занимает малую часть здания.

- Здесь был у нас отдел — единый фонд, где размещалась литература для всех библиотек всех поселений.

С прошлого года по новому закону культурой ведают не сельские власти, а районные администрации. Им должны и передавать здания, которые занимают библиотеки. Но в Черниговке из-за квадратных метров разгорелся скандал. Сельские власти не отдают здание району. Через суд и вовсе хотят полностью освободить его от книг для своих нужд.

Татьяна Горох, директор библиотечной системы Черниговского района: «Принесли письмо об уведомлении, что до 26 числа мы должны освободить помещение, даже это помещение».

И библиотекари, и постоянные посетители от таких новостей в шоке.

Варвара Шумило, постоянный посетитель библиотеки в селе Черниговка: «Просто они с головой не дружат те, кто хочет закрыть эту библиотеку! Думаете, мало людей ходят? У меня подруги приходят, записываются».

Год назад в приморской Михайловке чиновники точно так же пытались расселить детскую библиотеку, игнорируя новый закон. Но после вмешательства журналистов «Вестей» книгохранилище удалось отстоять. Решить вопрос мирным путем в Черниговке никак не получается. Администрации района и села — по разные стороны баррикад.

Елена Вовк, директор муниципального учреждения «Культурно-досуговый центр» Черниговского сельского поселения: «Как говорится, бояре дерутся — у холопов чубы трясутся. Вот в чем ситуация. Пока главы района и поселения между собой не найдут точки соприкосновения и работать не начнут вместе. Нам, простым работникам деваться некуда. Нас будут гнать в шею — мы будем бежать».

Глава Черниговки не отрицает: конфликт между ним и руководителем районной администрации зародился уже давно.

Владимир Вовк, глава Черниговского сельского поселения: «Я так понимаю, у главы района личная неприязнь ко мне как к личности. Мы шли по разным лагерям. Я поддерживал бывшего главу района. Он шел в другой команде. Отсюда начались и передряги, которые сказались на нашей работе».

Глава Черниговского района в отпуске. С ним на месте общаемся по телефону.

Владимир Семкин, глава Черниговского муниципального района: «Библиотека раньше была 500 квадратных метров, а потом стала 200. Есть в этом разумный поступок? А то, что он говорит, что у нас конфликт, вы знаете, с другими главами у нас конфликтов нет».

Вот так люди, которые, по идее, должны быть в одной упряжке, продолжают обмениваться упреками.

«- Из ваших слов, Иван Никифорович, я никак не вижу дружественного ко мне расположения. Вы ничего не хотите сделать для меня в знак приязни. - Как же это вы говорите, Иван Иванович, что я вам не оказываю никакой приязни? Как вам не совестно! Ваши волы пасутся на моей степи, и я ни разу не занимал их». Цитата из повести о том, как Иван Иванович поссорился с Иваном Никифоровичем. Кто бы мог подумать, что почти гоголевская история разгорится в приморской Черниговке. Пока два чиновника не могут примириться и делят помещения, местные жители боятся, что в этой войне больше всего пострадают они, потеряв единственную в селе библиотеку.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]