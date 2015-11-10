Приморские связисты приготовили для жителей края новогодний сюрприз. Оригинально оформить подарки и зарядиться праздничным настроением можно в салонах связи мобильного оператора Tele2. Как воспользоваться бесплатным новогодним предложением?

Предновогодние хлопоты отнимают много сил и времени, сетуют приморцы. Но чтобы купить достойный и доступный по цене подарок не обязательно штурмовать многолюдные магазины. Об этом позаботился популярный в Приморье оператор мобильной связи. В салонах Tele2 все желающие могут не только найти подарки для своих близких, но и воспользоваться необычным предложением.

Роман Дяблов, региональный управляющий директор Tele2 в Приморском крае: «Помимо качественной связи, доступных цен на услуги современного сервиса, Tele2 предлагает нестандартные акции, такие, как упаковка подарков в своих салонах. Если вы еще не успели определиться с самим подарком мы предлагаем наши фирменные модели Tele2 Mini, Midi и Maxi».

Средство связи во все времена считается незаменимым подарком. Вот почему операторы предлагает сразу четыре варианта его праздничной упаковки. Чтобы бесплатно и со вкусом оформить подарок нужно провести любую операцию в центрах обслуживания Tele2. Например, пополнить счет, подключиться к сети или сделать выбор в пользу практичной новинки.

Наталья Таранина, покупатель: «Для меня это — очень хороший подарок, так как я его хочу подарить брату на Новый год. Решила выбрать именно в Tele2, потому что здесь очень хорошее обслуживание. И особенно приятно, что мне его здесь красиво оформили!»

Получить новогоднее настроение и оригинально оформить подарок можно 29 и 30 декабря в торговом центре «Черемушки» и в салоне связи Tele2 по проспекту 100 лет Владивостоку с 12.00 до 16.00.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]