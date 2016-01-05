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Сотрудники полиции во Владивостоке задержали подозреваемых в разбойном нападении

Сотрудники полиции во Владивостоке задержали подозреваемых в разбойном нападении

В дежурную часть отдела полиции № 1 УМВД России по городу Владивостоку (Ленинский район) поступило сообщение охранника гаражного кооператива. Мужчина сообщил, что неизвестные разбили окно охранной будки и, угрожая предметом, похожим на пистолет, потребовали передать им всю имевшуюся наличность. Завладев денежными средствами, злоумышленники скрылись.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Полицейские опросили потерпевшего, осмотрели место происшествия.  Изъяты записи камер видеонаблюдения.

Ориентировка с приметами грабителей была незамедлительно передана наружным нарядам полиции, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой УМВД по ПК.

В результате  оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции   задержали 20-ти и 35-летних жителей Дальнереченска, подозреваемых  в разбойном нападении. В отделе полиции задержанные дали признательные показания.  

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (Разбой). В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. 

Сотрудники полиции проверяют причастность фигурантов уголовного дела к ранее совершенным преступлениям.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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