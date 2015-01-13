Что такое военная ипотека и какую квартиру можно купить с ее помощью

Закон о военной ипотеке (N 117-ФЗ) был принят 20 августа 2004 г. Толчком к его разработке послужила проблема со строительством жилья для военнослужащих. Государственные деятели решили, что выделять деньги гораздо дешевле, чем возводить и содержать военные городки, и разработали специальную накопительную систему (НИС) которой могут воспользоваться некоторые категории военнослужащих. Сейчас закон работает в штатном режиме, защитники родины могут приобрести жилье, соответствующее требованиям МО РФ, банка и страховой компании на льготных условиях.

Суть программы

Кратко, суть военной ипотеки выглядит следующим образом: на покупку жилья дает деньги государство, но выделяет их не разово, а годовыми взносами, размер которых ежегодно индексируется. Кредит дается на приобретение жилья площадью 54 м2, если квартира оказывается больше – доплату производит будущий владелец. Деньги накапливаются на счете НИС и могут быть использованы для покупки жилья в новостройках и на вторичном рынке, но в последнем случае придется найти добротный дом, жилье в котором признают ликвидным и достойным вложения денег.

Охотнее всего одобряют военную ипотеку в новостройках, прошедших аккредитацию не только в банках, но и в «Росвоенипотеке». Достойный пример – ЖК «Старая Крепость» mirndv-staraya-krepost.ru, где можно приобрести квартиру, соответствующую всем требованиям ликвидности.

Города, в которых работает программа

Программа охватывает все населенные пункты страны. При этом можно приобрести жилье не только по месту проживания, но и в любом другом городе РФ. Механизм приобретения предельно прост:

получить свидетельство НИС;

выбрать объект недвижимости;

согласовать его с банком;

получить одобрение кредитующего банка и завизировать его в «Росвоенипотеке», которая перечислит деньги, накопившиеся на счетах НИС.

Если сделка совершается через отдел продаж недвижимости, то документооборотом занимается специалист, что значительно ускоряет процесс оформления. Поэтому, если планируете приобретать жилье, например, в ЖК «Золотые купола» mirndv-zolotiekupola.ru, разумнее воспользоваться услугами опытных менеджеров, знающих все юридические тонкости.

Покупка по доверенности

В ситуации, когда военнослужащий не может лично отслеживать все этапы сделки, осматривать варианты жилья и ходить по инстанциям, лучше всего оформить нотариальную доверенность. Доверенным лицом может стать жена, родственник, друг, но чаще всего право на представление интересов делегируют сотруднику отдела продаж недвижимости. Специалист проходит все этапы оформления без клиента, и будущий владелец жилья приезжает только на ключевые встречи: подписание кредитного договора, ДДУ, договора купли-продажи.

Информация о тонкостях военной ипотеки и жилых комплексах СПб, в которых есть аккредитованное жилье, представлена экспертами компании «МИР недвижимости».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]