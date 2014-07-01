11-летний приморец осуществил свою самую заветную мечту

Новогоднее чудо — это исполнение мечты. Настоящей неожиданностью для 11-летнего жителя Приморья стало приглашение в Беларусь. Юный журналист из поселка Артемовский вышел на лед вместе с президентом, Александром Лукашенко и записал эксклюзивное интервью с его сыном. За историей, как зарождалась дружба между юным репортером и Колей Лукашенко следили центральные телеканалы России и Беларуси. А все началось два месяца назад, когда "Вести: Приморье" рассказали о журналисте, Жене Гришине. Репортаж увидели в Москве и закрутилось.

О том, как сбываются детские мечты, смотрите сегодня,29 декабря, на телеканалах "Россия1" и "Россия24" в вечерних выпусках программы "Вести: Приморье" . Не пропустите!!!

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]