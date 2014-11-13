Молодой житель п. Хрустальный ограбил 77-летнюю пенсионерку

В дежурную часть межмуниципального отдела МВД России "Кавалеровский" поступило сообщение 77-летней жительницы поселка Хрустальный о грабеже.

По словам потерпевшей, ночью дверь ее частного дома пытался выбить неизвестный. Когда пенсионерка впустила злоумышленника, он, угрожая расправой, потребовал отдать ему денежные средства. Получив кошелек с деньгами, грабитель скрылся. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа отдела полиции.

Полицейские опросили потерпевшую, осмотрели место происшествия.

Ориентировка с приметами подозреваемого передана наружным нарядам полиции.

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали 29-летнего ранее судимого жителя поселка Хрустальный, подозреваемого в совершении грабежа.

В отделе полиции задержанный дал признательные показания.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ (Грабёж с незаконным проникновением в жилище).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет с выплатой штрафа.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]