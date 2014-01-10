Один из ведущих локомотивов дальневосточной науки отмечает свой юбилей. Институту Химии ДВО РАН исполнилось 45. В эти дни приморские химики могут похвастать открытиями, которые вошли в список самых значимых достижений отечественной науки. Настоящий прорыв совершили ученые в области создания защитных покрытий на металлах.

Дальневосточные ученые не хуже мореходов знают: бич судоходства — не только шторма, но и банальная ржавчина. Ведь морская вода, насыщенная солями, разрушительна для металлических конструкций. Новый способ защиты металла от коррозии предложили ученые Института химии ДВО РАН. Технология заключается в создании оксидной пленки на стальных и титановых сплавах.

Сергей Синебрюхов, заведующий лабораторией нестационарных поверхностных процессов ИХ ДВО РАН, доктор химических наук: «В морской воде при контакте двух разнородных металлов, таких, как титан и стальные и медные изделия, коррозии подвергаются те, которые находятся в контакте с титаном».

Ноу-хау первыми взяли на вооружение специалисты «Дальневосточного завода «Звезда». Так, ремонт элементов энергетических установок подводных лодок прежде был невозможен. Исчерпавшие свой ресурс детали субмарин — затратные и трудные для изготовления — теперь успешно восстанавливают. Директор Института химии академик РАН Валентин Сергиенко лично принимает работу. В цехах завода сложным элементам трубопровода атомного корабля впервые дали вторую жизнь. Такая технология уже применяется на многих судоремонтных заводах страны. Отмечена она премией правительства России.

Сергей Синебрюхов, заведующий лабораторией нестационарных поверхностных процессов ИХ ДВО РАН, доктор химических наук: «На титановых изделиях и образуются защитные покрытия электроизоляционные для защиты от коррозии. Вся конструкторская и рабочая документация была разработана нашим отделом».

Но останавливаться на достигнутом ученые не намерены. В лаборатории в прямом смысле кипит работа. Помещенный в электролит образец искрит под напряжением. В этот момент на его поверхности образуется защитная пленка. В зависимости от условий эксперимента одни покрытия — износостойкие, другие препятствуют образованию накипи, третьи отталкивают воду. А вот — покрытия способные самостоятельно залечивать повреждения.

Такая технология признана одной из самых значимых отечественных разработок.

Андрей Гнеденков, старший научный сотрудник ИХ ДВО РАН, кандидат химических наук: «Тот ингибитор, который изначально помещен в покрытие — это вещество замедляющее процесс коррозии. Оно будет с течением времени выходить и на месте, где образуется дефект и будет образовывать пленку, которая замедляет процесс коррозии».

В эти дни Институт химии ДВО РАН отмечает свой юбилей. 45 — самый цветущий и плодотворный для науки возраст. К слову, средний возраст сотрудников института такой же, а значит, локомотив дальневосточной науки только в начале пути!

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]