"Вести: Приморье. Интервью" с Максимом Ананьевым
"Вести: Приморье. Интервью" с Максимом Ананьевым, председателем общественного движения "Патриоты Приморья", сторонником партии "Справедливая Россия".
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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