Радостная новость: коллектив «Вдохновение» из поселка Кавалерово взял бронзовую медаль на финале Чемпионата России по народным танцам в Москве. Как удалось обойти именитых соперников провинциальному коллективу из приморской глубинки?

Каждый день с утра и до самого вечера балетмейстер образцового хореографического ансамбля «Вдохновение» Наталья Лошманова проводит или на сцене или в тренировочном зале районного центра культуры. Все что исполняют ее воспитанники, кажется, повторить можно легко и свободно. Но это не так. Есть специалисты, которые могут профессионально оценить уровень мастерства юных танцоров. И самые престижное соревнование среди детско-юношеских коллективов это ежегодный чемпионат России по народным танцам. В этом сезоне кавалеровское «Вдохновение» пробилось в тройку сильнейших в стране. В отборочных и финальных турах прошли сито более 200 коллективов. И на пьедестале наравне с призерами из Москвы и Питера стоят наши приморские танцоры. Большой успех пришел за оценку народной стилизации.

Наталья Лошманова, балетмейстер образцового ансамбля «Вдохновение»: «Когда маленькому мальчику хочешь объяснить, что такое гордость за свою страну, то ты одеваешь его в костюм богатыря, даешь ему меч и щит. И ребенок начинает понимать, как надо держать спину, как поставить руки и как стоять широко. И в этом есть смысл успеха».

К этому достижению «Вдохновение» шло все время, пока существует коллектив, а это более двух десятков лет. Самая большая победа до этого — диплом второй степени в прошлом году. Теперь призовое место в чемпионате, которое ценится значительно выше.

Ольга Валентий, директор районного центра культуры: «Самое главное в этом – правильно выбранная педагогическая линия. Педагог работает над созданием коллектива. Дисциплина железная, в этом залог успеха. Она требовательна и к детям, и к себе, и к соратникам, и к другим, ко всем одинаково требовательный человек».

Успех достигнут, но не полностью, считает руководитель танцевального коллектива из Кавалерово. Сюда каждый день на занятия приходит две сотни мальчишек и девчонок. И каждый мечтает попасть на финал в Москву. Педагог-максималист не успокоится до тех пор, пока когда-нибудь «Вдохновение» не приедет с золотой медалью.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]