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В Уссурийске наградили победителя конкурса от «Радио России — Приморье»

В Уссурийске наградили победителя конкурса об истории нашего края, который проходит на «Радио России — Приморье». Любовь Лоскутова первой правильно ответила на вопрос: «В каком году основано село Никольское?» От радиоредакции диплом «Самого активного слушателя» и подарок ручной работы ей вручил наш корреспондент Андрей Мозговой. Как призналась Любовь Алексеевна, «Радио России» для неё — основная часть информационной жизни.

Любовь Лоскутова, победитель конкурса «Радио России Приморье»: «Я очень рада, что у нас есть такое радио. И когда нам его отключили, полгода наверное, не было, мы жаловались везде. Я даже по правам человека жаловалась, чтобы нам радио включили. Ну, потом, слава богу, сделали. Я слушаю, с утра и до вечера у меня включенное радио!»

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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