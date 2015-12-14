В Уссурийске наградили победителя конкурса от «Радио России — Приморье»
В Уссурийске наградили победителя конкурса об истории нашего края, который проходит на «Радио России — Приморье». Любовь Лоскутова первой правильно ответила на вопрос: «В каком году основано село Никольское?» От радиоредакции диплом «Самого активного слушателя» и подарок ручной работы ей вручил наш корреспондент Андрей Мозговой. Как призналась Любовь Алексеевна, «Радио России» для неё — основная часть информационной жизни.
Любовь Лоскутова, победитель конкурса «Радио России Приморье»: «Я очень рада, что у нас есть такое радио. И когда нам его отключили, полгода наверное, не было, мы жаловались везде. Я даже по правам человека жаловалась, чтобы нам радио включили. Ну, потом, слава богу, сделали. Я слушаю, с утра и до вечера у меня включенное радио!»
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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