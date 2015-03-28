Среди чемпионов — приморец. В Москве десятки титулованных спортсменов со всего мира встретились на ринге. И победу в полусредней весовой категории одержал житель Владивостока Геннадий Ковалев. Силу его удушающих приемов на себе ощутил наш корреспондент.

Не одну пару таких перчаток сменил Геннадий Ковалев. В профессиональном спорте он уже восемь лет. На его счету десятки успешно проведенных поединков. И вот недавно копилку пополнила победа в международном чемпионате Fight nights Global.

Первые секунды Геннадий изучает своего не менее титулованного соперника Алексея Иванова. Как говорят бойцы, прощупывает его. Но уже через несколько секунд Алексей допускает ошибку.

Геннадий Ковалев, спортсмен смешанных единоборств: «Он в партер не переводил, но хотел. Прижал меня к сетке и у меня не осталось пространства. Он ко мне прижался, а я его сразу захватил».

Как и любой спортсмен смешанных единоборств, он постоянно работает над увеличением своего боевого арсенала. Сегодня Геннадий отрабатывает не много не мало — добивание противника.

А это работа на лапах. Так спортсмен и напарник разрабатывают новые ударные серии.

- ММА очень универсальный вид спорта. И сейчас мы воспользовались случаем и попросили Геннадия показать прием из своего арсенала.

Геннадий показал нам и другие борцовские приемы, а вот боксировать с ним мы не решились, все-таки у Геннадия сокрушающий удар — из 18 побед 12 он победил нокаутом.

Алексей Евдокимов, вице-президент приморского центра единоборств: «Геннадий такой боец, который принимает все интересные предложения. Сегодня промоушен «Файт Найт» заинтересовался Геннадием. Потому что он принял бой за 10 дней и встретился с очень интересным соперником».

Пока Геннадий восстанавливается после боя. Но уже в 2017 году планирует продолжить выступления. И даже планирует завоевать главный чемпионский пояс «Файт Найт».

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]