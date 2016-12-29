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"Цирковой" грузовик устроил "шоу надувных шариков" на центральной улице Владивостока

Фото: instagram.com/dpskontrol_125rus

В инстаграм dpskontrol_125rus размещено видео необычной дорожно-транспортной ситуации,которая имела место на центральной улице Владивостока-Светланской,сообщают "Вести Приморье".

При движении у большегруза с надписью "Цирк" на "борту"  по неизвестной причине открылись задние створки контейнера и на дорогу, на радость и удивление десятков автолюбителей и случайных прохожих, вылетели несколько десятком надувных шариков.


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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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