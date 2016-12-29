"Цирковой" грузовик устроил "шоу надувных шариков" на центральной улице Владивостока

В инстаграм dpskontrol_125rus размещено видео необычной дорожно-транспортной ситуации,которая имела место на центральной улице Владивостока-Светланской,сообщают "Вести Приморье".

При движении у большегруза с надписью "Цирк" на "борту" по неизвестной причине открылись задние створки контейнера и на дорогу, на радость и удивление десятков автолюбителей и случайных прохожих, вылетели несколько десятком надувных шариков.

Видео опубликовано dpskontrol_125rus (@dpskontrol_125rus) Дек 28 2016 в 8:54 PST

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]