"Вести: Приморье. Интервью" с Алексеем Корниенко
"Вести: Приморье. Интервью" с депутатом Государственной Думы РФ, секретарем ЦК КПРФ по работе с регионами Дальнего Востока Алексеем Корниенко.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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