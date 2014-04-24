Инвестирование в жилую недвижимость СПб будет продолжаться

Несмотря на кризис, строительство жилья в Санкт-Петербурге продолжается. Ежегодно здесь возводят и сдают в эксплуатацию сотни тысяч метров площади. Новые ЖК «вырастают» во многих районах города и Ленобласти. Благодаря большому количеству предложений люди сегодня могут выбирать. Хотя цена квартир является немаловажным критерием, интерес потребителя не ограничивается только ею. Сопоставляя же равноценные варианты, покупатели стараются выделить главное. Для одних это месторасположение, для других – инфраструктура, для третьих - экология и т.д.

Растущим спросом в последнее время пользуется окраина. В районах, близко прилегающих к КАД, наблюдается оптимальный баланс. Приемлемая стоимость жилья сочетается здесь с транспортной доступностью. Кроме того, удаленность от центра компенсируется развитой социальной инфраструктурой. Рядом с жилыми комплексами имеются школы, детские сады, поликлиники, торговые центры и другие важные объекты. Инвестировать в такие проекты довольно выгодно. Можно не сомневаться, что в скорой перспективе северная столица «поглотит» окраину, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Прежде всего это отразится на стоимости квартир, оцениваемых сегодня еще на 10-20% дешевле. Инвестировать в новостройки от застройщиков, безусловно, выгодно.

По мере умножения предложений у клиента появляется больше шансов купить квартиру недорого. Застройщики знают покупательскую способность, и делают все, чтобы снизить себестоимость жилья. Например, добиться такого результата помогает сотрудничество девелоперов с поставщиками стройматериалов. Другой действенной мерой служит спонсирование строительства самими же клиентами. С экономической точки зрения покупателю выгодней покупать квартиру еще на стадии разработки котлована. Долевое участие является огромным вкладом в строительство и его своевременное завершение.

Разумеется, есть и другие способы приобретения квартир. Один из самых популярных – это ипотека. Застройщики заинтересованы в реализации жилья, а потому оказывают всяческое содействие потенциальным покупателям. Получение ипотеки возможно на выгодных условиях для клиента. Это подразумевает низкую ставку, а также долговременное погашение кредита. Очевидным преимуществом ипотеки является стабильность взаимных обязательств. Договор, заключенный с кредитором, не может быть пересмотрен в случае инфляции.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]